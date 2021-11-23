Экс-спикер Рады Разумков заявил, что пойдет на президентские выборы на Украине

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что пойдет на следующие президентские выборы.

"Я на все выборы пойду, <...> я во всех выборах принимал участие. Не буду нарушать эту традицию", - сказал Разумков во вторник в эфире телеканала "Наш" в ответ на вопрос, "не будет ли он медлить и пойдет ли на президентские выборы". При этом политик не уточнил, в каком статусе планирует быть на этих выборах.

Он занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. В 2019 году Разумков был главой президентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. После отзыва с должности спикера политик сделал ряд критических заявлений в адрес провластной команды. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", в настоящий период экс-спикера поддерживают около 9% респондентов против 3% в сентябре.

16 ноября в Раде было объявлено о создании в парламенте межфракционного объединения "Разумная политика", которое сформировал бывший председатель законодательного органа Разумков. В него вошли 24 депутата, преимущественно из "Слуг народа".

Разумков также сообщал о планах создания своей политической партии. Очередные выборы президента Украины планируются весной 2024 года.