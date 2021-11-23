Международное общество прав человека обратится в ЕСПЧ из-за нарушений в деле Януковича

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Международное общество прав человека (МОПЧ) инициирует подачу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обращения с указанием о нарушениях в деле бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил во вторник директор информационно-аналитического центра этой общественной организации Антон Алексеев.

"Интервенция третьей стороны в Европейский суд по правам человека - это процедура, по которой МОПЧ может подать отчет, который поможет ЕСПЧ вникнуть в суть происходящего и в детали процесса. В связи с тем, что украинскими судами наши отчеты не принимаются во внимание, я думаю, мы инициируем передачу материала в качестве друга суда в ЕСПЧ и посмотрим, какая будет реакция, если здесь [на Украине] реакции нет", - цитирует Алексеев адвокатское объединение AVER LEX, которое защищает интересы Януковича в судах.

По его словам, Международное общество прав человека за 2017-2019 годы проводило мониторинг дела в Оболонском райсуде Киева. "За 27 заседаний выявило более 60 эпизодов, которые, с нашей точки зрения, могут нарушать международные нормы и не соответствовать практике Европейского суда по правам человека", - отметил Алексеев. Правозащитник отметил, что нарушения были связаны с давлением на суд, несоблюдением международных обязательств Украины, внесудебными методами влияния на процесс, злоупотреблениями институтом госзащитников, нарушением права на защиту.

В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве ведению агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил в силе это решение. Янукович не участвовал в судебном процессе.

Международное общество прав человека (МОПЧ) было основано в 1972 году во Франкфурте-на-Майне (Германия). Организация занимается защитой прав человека и гражданских свобод и работает по трем направлениям: просветительская деятельность, индивидуальная защита прав и гуманитарная помощь. МОПЧ финансируется в основном за счет пожертвований и взносов и не получает государственных субсидий.