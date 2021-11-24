В США заявили о "значительном ухудшении" ситуации с религиозной свободой в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Ситуация с религиозной свободой в Белоруссии "значительно ухудшилась" за последний год. Такое мнение выразила во вторник федеральная Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF).

"Условия религиозной свободы <...> в Белоруссии резко ухудшились на фоне жестоких репрессий со стороны властей против гражданского общества после широкомасштабных антиправительственных протестов, начавшихся в августе 2020 года. С тех пор режим [президента Белоруссии] Александра Лукашенко проводил чистки среди критиковавших его авторитарные методы представителей католического и православного духовенства, устраивал рейды против участников католических и протестантских богослужений, а также публично продвигал антисемитские теории и риторику", - утверждается в пресс-релизе, распространенном в связи с публикацией подготовленного USCIRF доклада о ситуации со свободой религии в Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты волеизъявления и покинула страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.

USCIRF - независимая двухпартийная комиссия федерального правительства США. Она отслеживает по всему миру случаи нарушения религиозных свобод и предоставляет соответствующие рекомендации президенту, госсекретарю и Конгрессу США.