В Пальмире прошли учения сирийской армии под руководством инструкторов из России

ПАЛЬМИРА /Сирия/, 24 ноября. /ТАСС/. Ротно-тактические учения военнослужащих сирийской армии прошли у стен Пальмиры под руководством российских инструкторов. Об этом сообщил журналистам руководивший учениями офицер сирийской армии Насех аль-Ходер.

"Наша группа находится в городе Пальмира, мы выполняем задачи по ведению разведывательно-поисковых действий, осуществляем штурмовые операции. Много месяцев находились на позициях, на фронте. Сегодня были занятия по тактике. Пока оценка средняя, в подразделении много новичков, и нам нужно больше заниматься, если мы хотим стать лучше", - рассказал офицер.

По его словам, подразделение состоит в основном из уже опытных ветеранов, но есть и молодое пополнение, которое нужно подготовить к выполнению боевых задач. В учениях было задействовано около 100 человек. Методическую поддержку военнослужащим сирийской армии оказывают российские инструкторы.

"Спасибо нашим российским друзьям за то, что помогают нам в подготовке. У нас тоже есть опытные бойцы, но не такие, как россияне", - добавил Насех аль-Ходер.

Объект мирового наследия

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.

Департамент древностей и музеев Сирии и российский "Центр камня" 12 ноября 2020 года подписали меморандум о восстановлении триумфальной арки в древней Пальмире. Работы по восстановлению арки начнутся в 2022 году.