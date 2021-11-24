Трамп считает, что ему удавалось ладить с руководством России и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что его администрации удалось наладить хорошие отношения с руководством России и Китая. Такое мнение он выразил во вторник в интервью телеканалу Fox News.

"Если посмотреть на Россию, то она не представляла угрозы, - заявил республиканец. - Когда я был там [в Белом доме], мы неплохо ладили с Россией". "Я накладывал на Россию санкции, как никто до меня, я положил конец трубопроводу ["Северный поток - 2"]", - утверждал он.

Говоря об отношениях с Москвой, Трамп также упомянул Украину, отметив, что "сказал кое-что" руководству в Киеве. "Я не собираюсь биться за Украину - они должны сами постоять за себя", - указал он.

"Посмотрите на Китай: когда я был на посту, над Тайванем не летали бомбардировщики. Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] понимал, что не может пойти на это", - продолжил бывший американский лидер. "Я отлично ладил и с председателем Си, и с президентом [РФ Владимиром] Путиным, и это хорошо", - заключил он.