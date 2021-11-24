Эксперт: экс-спикер Рады Разумков может победить Зеленского на выборах президента Украины

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший председатель Верховной рады Дмитрий Разумков имеет шансы стать президентом Украины на следующих выборах, для победы над нынешним лидером страны Владимиром Зеленским ему необходимо сохранить высокий рейтинг и пробиться во второй тур. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"С точки зрения нынешнего момента, у Разумкова есть шансы победить, но мы не знаем, что будет ближе к выборам. Разумкову еще надо выжить на украинской политической кухне, дожить до выборов и сохранить, прежде всего, высокий рейтинг доверия", - полагает Бортник.

Одной из сложных задач для Разумкова на этом пути Бортник назвал прохождение во второй тур выборов, что может оказаться сложнее, чем непосредственно победа в нем. "В случае выхода во второй тур у Разумкова есть хорошие шансы победить Зеленского, но Разумкову победить Зеленского во втором туре легче, чем выйти во второй тур", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что в первом туре экс-спикеру необходимо будет сразиться с известными долгожителями украинской политики, имеющими высокий рейтинг. "Чтобы попасть во второй тур, Разумкову надо еще пробиться через сито украинской политики - опередить экс-президента Украины Петра Порошенко, экс-премьера Юлию Тимошенко, сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и, возможно, других политиков", - пояснил эксперт.

Выход есть

Бортник допустил, что на этом пути бывший спикер украинского парламента может получить поддержку со стороны кого-то из этих потенциальных конкурентов. "В случае сговора элит эта стена старых политиков перед Разумковым может разойтись. Или его может поддержать кто-то из действующих больших политиков, призвав своего избирателя голосовать за Разумкова", - полагает политолог.

При всем этом бывшему спикеру Рады необходимо будет обозначить избирателям свои позиции по ряду принципиальных для страны вопросов, без чего его рейтинг может начать снижаться, считает Бортник. "Разумков сегодня занимает очень мягкую, обтекаемую позицию. С одной стороны, как автономный политик он только стартовал, с другой стороны, уже начинают проступать контуры разочарования Разумковым, который не дает четких ответов ни по Донбассу, ни по языку, ни по другим распределяющим политические взгляды на Украине вопросам", - перечислил он. Эксперт резюмировал, что при совокупности выполнения этих условий Разумкову на будущих выборах президента Украины "победить сложно, но вполне возможно".

Рейтинги потенциальных кандидатов

Ранее в среду были обнародованы результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, согласно которым Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков набрали бы во втором туре выборов президента страны по 50% голосов избирателей, однако шансов занять хотя бы второе место в первом туре у экс-председателя парламента пока нет. По данным опроса, в первом туре победил бы Зеленский с результатом 25%, на втором месте оказался бы Порошенко с 17,5% поддержки. Затем следуют Бойко с 11% и Тимошенко - 9%. За Разумкова в первом туре готовы проголосовать лишь 7,5% опрошенных.