Спикер парламента Швеции удовлетворил ходатайство премьера об уходе

СТОКГОЛЬМ, 24 ноября. /ТАСС/. Спикер парламента Швеции Андреас Норлен одобрил просьбу премьер-министра Магдалены Андерссон освободить ее от занимаемой должности после распада коалиции меньшинства. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе законодательного органа.

"Спикер парламента получил просьбу об увольнении с должности премьер-министра от Магдалены Андерссон и одобрил ее, - поясняется в сообщении. - Спикер свяжется с лидерами партий, чтобы обсудить ситуацию, и вернется с информацией о продолжающемся процессе [формирования правительства] в четверг".

Ранее в среду Партия охраны окружающий среды (ПООС) объявила о выходе из правительства, поскольку бюджет кабинета провалился при голосовании в парламенте. При этом Риксдаг поддержал большинством голосов оппозиционный проект Умеренно-коалиционной, Христианско-демократической партий и "Шведских демократов".

Андерссон попросила освободить ее от занимаемой должности менее чем через восемь часов после того, как ее кандидатуру на этот пост одобрил парламент. Она сообщила Норлену, что по-прежнему заинтересована в руководстве однопартийным кабинетом социал-демократов. Лидеры ПООС заявили, что поддержат кандидатуру Андерссон при новом голосовании. Андрессон стала первой в истории Швеции женщиной, занимавшей пост главы правительства.