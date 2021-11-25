В Китае заявили, что не пойдут на компромисс по Тайваню

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. ВС США провели серию провокаций в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море и предпринимают безответственные действия в регионе. Как заявил на регулярной пресс-конференции в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, Китай не пойдет на компромисс по вопросу Тайваня.

"На протяжении определенного времени США сделали ряд безответственных заявлений по Тайваню, Южно-Китайскому морю и разведывательным полетам корабельной авиации, предприняли немало провокаций, в этой связи Китай вполне естественно будет проявлять упорство и решительно бороться с этим", - сказал он.

"Мы многократно заявляли, что принципами развития отношений между вооруженными силами двух стран является недопущение посягательств на суверенитет КНР, ее достоинство и ключевые интересы. Особенно это касается Тайваня, Китай не допустит появления какого-либо пространства для компромисса, американская сторона не должна питать каких-либо иллюзий по этому поводу", - отметил представитель Минобороны КНР.

Как сообщила пресс-служба Седьмого флота США, ракетный эсминец USS Milius класса Arleigh Burke во вторник совершил проход через Тайваньский пролив.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР и с настороженностью воспринимает военное присутствие США и других государств в регионе.