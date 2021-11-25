Экс-депутат Рады заявил, что на Украине вскоре введут военное положение

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко утверждает, что на ближайших заседаниях Совета национальной безопасности и обороны может быть инициирован вопрос введения военного положения на Украине.

"По моей информации, [президент Украины Владимир] Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца, - заявил Ляшко в эфире украинского телеканала "Наш". - Это делается с одной целью - контроль за СМИ, потому что военное положение - это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия". Лидер партии не уточнил, откуда у него такие данные.

Украинский политолог Михаил Погребинский заявил в этой связи в эфире российского телевидения, что для введения военного положения нужна некая "провокация", которая должна произойти до 1 декабря, однако сам он сомневается в таком развитии событий.

На Украине военное положение определяется как особый правовой режим, который вводится в случае угрозы национальной безопасности. Введение военного положения предлагается СНБО, после этого президент страны подписывает соответствующий указ, который подлежит утверждению Радой и незамедлительному опубликованию в СМИ.