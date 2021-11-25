Украина примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Риге

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Украинская сторона будет представлена на заседании глав МИД стран - членов НАТО в Риге в конце нынешнего месяца в формате "30+2" с участием также Грузии. Об этом в четверг на брифинге заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

"30 ноября и 1 декабря я приму участие в заседании министров иностранных государств - членов НАТО в Риге. Это формат "30+2" - НАТО плюс Украина и Грузия - на тему безопасности в Черноморском регионе", - сказал он.

Кулеба добавил, что на переговорах поднимет вопрос обстановки на границе с Россией.

Министр назвал приглашение украинской стороны на встречу "очень хорошим знаком". Он пояснил, что воспринимает это как сигнал поддержки Украины в противостоянии с Россией, считает хорошей возможностью обсудить совместные действия в сфере безопасности и согласовать позиции в преддверии Мадридского саммита НАТО в 2022 году. "Стратегическое участие Украины в министерской встрече НАТО в Риге свидетельствует, что благодаря нашей проактивной внешней политике Украина стала более активным участником международной политики, которого приглашают за стол для обсуждения и решения ключевых вопросов", - полагает Кулеба.