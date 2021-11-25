Кулеба заявил, что Украина будет общаться с новым правительством ФРГ о поставках оружия

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Украина вновь поставит перед Германией вопрос о возможности поставок оружия Киеву, в частности уже перед новым правительством страны. Об этом в четверг на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается вопроса оружия, то наша позиция остается неизменной: мы не видим преград для поставок оружия и укрепления обороноспособности из любого государства мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться и с новым германским правительством об этом", - отметил Кулеба.

В целом же министр заявил, что не прогнозирует существенных перемен в двусторонних контактах Украины и Германии с приходом новой правящей коалиции. "Мы не ожидаем никаких радикальных изменений или корректировок в немецкой внешней политике относительно Украины, и коалиционное соглашение подтверждает это. Там написано, что Германия будет поддерживать территориальную целостность Украины, там написано, что <...> подтверждается поддержка евроинтеграционных, европейских стремлений Украины", - отметил он.

По словам Кулебы, в коалиционном соглашении ФРГ он в целом позитивно оценивает те части, которые посвящены Украине и России, однако добавил, что "сдержанно" оценивает части относительно энергетических проектов в Европе. "Безусловно, мы бы хотели видеть более четкую, принципиальную позицию относительно "Северного потока - 2", но мы понимаем, что коалиционное соглашение - это всегда компромисс, поэтому будем и далее работать с немецкими партнерами, с новым правительством Германии относительно "Северного потока - 2", - резюмировал глава МИД Украины.

Летом нынешнего года сопредседатель партии зеленых Роберт Хабек высказался за поставку Киеву "оборонительного вооружения для самозащиты". По его мнению, желание Украины оправданно и "сложно отказывать" Киеву в этом, поскольку такие поставки стали бы "помощью в самообороне". Его слова противоречат проекту предвыборной программы партии, которая выступает "за рестриктивный экспорт европейских вооружений в регионы, где идет война". Призыв Хабека спровоцировал критику со стороны представителей других партий, а глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил тогда, что поставки оружия на Украину не будут способствовать решению конфликта на востоке страны.

В среду в Германии социал-демократы, "зеленые" и либералы представили проект коалиционного договора. В нем зафиксировано распределение министерских портфелей, описаны аспекты внутренней и внешней политики. Три указанные политические партии вели переговоры о коалиции с 28 сентября. В течение 10 дней все три партии должны формально утвердить текст коалиционного соглашения. Самое позднее, 8 декабря новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц.