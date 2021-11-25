Пенсионеры и бюджетники протестуют в Киеве против высоких тарифов на услуги ЖКХ

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Митинг против высоких тарифов на жилищно-коммунальные услуги проходит в четверг в центре Киева. На достаточно многочисленную акцию собрались в основном пенсионеры и бюджетники, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Платить не будем!", "Зеленский, хватит издевательств!", "Помогите, наши дети голодные, потому что мы заплатили за коммуналку!" - с такими плакатами участники акции направились от Бессарабской площади к зданию Киевской городской администрации, Верховной раде и кабинету министров.

Осенью правительство страны, компания "Нафтогаз Украины", Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подписали меморандум, предусматривающий, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду расти не будут. Однако это не остановило повышение тарифов, которые в некоторых регионах выросли на 30-50%.

В частности, киевляне вынуждены платить за газ больше 30 гривен (более $1,1) за куб. м. Так, компания "Киевгазэнерджи", тариф которой составлял в августе 15 гривен 76 копеек за куб. м, в сентябре - 19 гривен 80 копеек, теперь продает газ по 30 гривен 50 копеек. Эксперты прогнозируют дальнейший рост тарифов до конца зимы. Между тем даже по прошлогодним тарифам плата за услуги ЖКХ составляла в Киеве 1 900 гривен ($70) за двухкомнатную квартиру 50 м. Минимальная пенсия на Украине с 1 декабря составит 2 600 гривен ($96).