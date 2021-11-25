В Армении 24-25 ноября прошли совместные с Россией военные учения

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Совместные армяно-российские военные учения прошли в Армении 24-25 ноября с привлечением авиации и боевых машин пехоты (БМП). Об этом в четверг говорится в сообщении Минобороны Армении.

"Войсковые части были приведены в высокую боевую готовность, были распределены пункты командования и наблюдательные пункты, личный состав занял обозначенные территории. Учения проводились с привлечением БМП и авиации, показавших отличные результаты во время огневого поражения", - отмечается в сообщении армянского военного ведомства.