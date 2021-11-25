В ЮАР продлили режим общенационального бедствия

ПРЕТОРИЯ, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Южно-Африканской Республики продлило в четверг до 16 декабря действие режима общенационального бедствия, который был введен в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом объявил министр в канцелярии президента ЮАР Мондли Гунгубеле.

"Принимаемые шаги будут способствовать борьбе с коронавирусом и позволят защитить граждан страны", - заявил он в выступлении, которое транслировалось на правительственном портале. Данный режим позволяет властям вводить ограничительные меры, включая полный карантин и запрет на передвижение без специального разрешения.

Объявление о продлении режима общенационального бедствия совпало с сообщением Национального института инфекционных болезней ЮАР о появлении на территории страны нового штамма коронавируса, который обладает повышенной степенью мутации. Получивший маркировку B.1.1.529 штамм впервые был обнаружен недавно в соседней Ботсване.

"Тот факт, что данный штамм коронавируса выявлен на юге Африки, вызывает беспокойство, - заявил в четверг на экстренно созванной пресс-конференции работающий в ЮАР вирусолог Тулио де Оливейра. - Он имеет очень большое количество мутаций, что создает угрозу быстрого распространения инфекции". Сейчас, согласно местному телеканалу eNCA, в ЮАР идентифицированы 22 человека, которые имеют в крови этот вариант коронавируса. Еще трое инфицированных B.1.1.529 выявлены в Ботсване и один - в Гонконге.

Изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок заявил, что B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса. По его словам, это придает новому варианту коронавируса способность легче проникать в клетки человеческого тела. В свою очередь местная радиостанция SABC привела мнение ряда специалистов, согласно которому новый штамм коронавируса появился в организме человека с ослабленным иммунитетом, возможно ВИЧ-больного.

На текущий день в ЮАР выявлены 2 930 174 инфицированных коронавирусом, 89 584 среди них скончались. В стране использовано 25 млн доз вакцины от COVID-19. Полный курс прививок прошли 14,1 млн человек или 23,8% населения страны.