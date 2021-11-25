Союз журналистов Дании считает опасными для репортеров поездки в Катар на ЧМ по футболу

СТОКГОЛЬМ, 25 ноября. /ТАСС/. Работа журналистов в Катаре небезопасна, считает заместитель председателя Союза журналистов Дании Аллан Бойе Тулструп. Поэтому организация не рекомендует поездки в это страну, чтобы освещать там чемпионат мира по футболу, заявил он в четверг в интервью радиостанции Loud.

"Это не дело, когда в Катаре сначала обещают прессе, что она может беспрепятственно там работать, а потом журналистов задерживают", - сказал Тулструп, указывая на ситуацию вокруг сотрудников норвежского телеканала NRK, которые были задержаны во время поездки по Катару для подготовки репортажей и у которых конфисковали все оборудование. "Теперь катарские власти знают, что есть в их оборудовании, контактировали ли они с оппозиционными источниками, а также располагают телефонными номерами и другими данными. Так что это процесс, в ходе которого Катар замкнул цепь защиты источников", - добавил он.

Союз журналистов Дании намеревается связаться с отраслевой организацией "Датские СМИ", чтобы совместно призвать правительство попытаться организовать международное давление на катарские власти.

Посол Катара был в среду вызван в МИД Норвегии после инцидента с задержанием в Катаре двух журналистов норвежской телекомпании NRK. Халвор Экеланн и Локман Горбани находились в Катаре для подготовки репортажей, приуроченных к началу обратного отсчета времени до начала чемпионата мира по футболу, который страна будет принимать через год. Репортеров задержали 22 ноября, они провели в заключении 32 часа и в среду вернулись в Норвегию. Полиция конфисковала у них оборудование, которое они не получили назад. По данным правительства Катара, журналисты были задержаны за то, что зашли на частную территорию и проводили там съемку без разрешения.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира. Сборная России сыграет в плей-офф европейского отборочного турнира.