Самолет Iraqi Airways с частью иракских мигрантов вылетел в Эрбиль из аэропорта в Минске

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways с частью иракских мигрантов вылетел в четверг в Эрбиль из аэропорта в Минске. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили, что по этому маршруту вылетит Airbus A320, рассчитанный на 180 пассажиров.

Кроме того, второй рейс ожидают в минском аэропорту в ночь на четверг, около 01:15 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее в посольстве Ирака в Москве сообщили, что Iraqi Airways двумя рейсами вывезет порядка более 600 иракских мигрантов на родину из Минска.

Консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани в четверг сообщил, что планируются еще несколько эвакуационных рейсов. По его данным, более тысячи мигрантов изъявили желание вернуться из Белоруссии в Ирак.

18 ноября более 400 мигрантов из Ирака на самолете авиакомпании Iraqi Airways вылетели из Минска и после промежуточной посадки в Эрбиле прибыли в Багдад. 22 ноября Минск покинули еще 118 мигрантов в индивидуальном порядке.