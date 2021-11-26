СМИ: причиной падения F-35 в Средиземное море стало попадание заглушки в двигатель

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Инцидент произошел с истребителем F-35 ВВС Великобритании 17 ноября в Средиземном море при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth из-за того, что с двигателя не были должным образом убраны заглушки, одну из них могло при взлете засосать в него. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на информированные источники, знакомые с ходом расследования.

О ситуации стало известно "практически сразу", сказал один из них. "Крышки и заглушки двигателей предполагается снимать перед полетом; этим занимаются специалисты наземной бригады, и они невероятно строги", - отметил источник. Однако в данном случае, вероятно, была допущена небрежность. Члены экипажа увидели в море бордовую заглушку после падения истребителя. Летчик катапультировался и был благополучно доставлен на борт авианосца.

Министерство обороны Великобритании, которое проводит расследование, настаивало на том, что инцидент не стал следствием "каких-либо враждебных действий", заявив, что выявление причин падения самолета сосредоточено на технических и человеческих ошибках, информирует издание.

Сейчас военнослужащие британских ВМС совместно с американцами пытаются найти и поднять с глубины более 1,5 тыс м F-35 Lightning II стоимостью около $134 млн. Малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения разработан американской фирмой Lockheed Martin. Для ВМС, ВВС выпускаются три варианта самолета: с обычным взлетом и посадкой F-35A, с коротким взлетом и посадкой F-35B и с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35C.

В секретной поисковой операции, по данным газеты, предполагается задействовать глубоководные аппараты и мини-субмарины.