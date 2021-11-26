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СМИ: на Тайвань прибыла вторая за месяц делегация конгрессменов США

Делегацию, в которую входят пять человек, возглавил глава комитета по делам ветеранов в Палате представителей Марк Такано, отмечает газета South China Morning Post

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 ноября. /ТАСС/. Вторая за этот месяц делегация конгрессменов США прибыла в четверг поздно вечером на военно-транспортном самолете C-40 Clipper с визитом на Тайвань. Об этом сообщила в ночь на пятницу газета South China Morning Post.

Делегацию, в которую входят пять человек (представители Демократической и Республиканской партий), возглавил глава комитета по делам ветеранов в Палате представителей США демократ Марк Такано. Ожидается, что в пятницу американских гостей примет глава тайваньской администрации Цай Инвэнь, они также проведут ряд других встреч, в том числе с руководством оборонного ведомства острова.

Американский институт на Тайване (де-факто посольство США) подтвердил факт прибытия конгрессменов с визитом, который заранее не анонсировался. "Делегация Конгресса встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня для обсуждения двусторонних отношений, региональной безопасности и других важных вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в кратком заявлении американского представительства в Тайбэе.

Ранее в этом месяце власти Китая уже выражали решительный протест в связи с предыдущим визитом делегации конгрессменов США на Тайвань. Новая поездка американских политиков на остров организована через 10 дней после онлайн-встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Глава китайского государства в ходе беседы подчеркнул, что в мире существует только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью, а власти КНР - единственным легитимным правительством.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.

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