Совбез Киргизии рассмотрит вопросы обеспечения общественной безопасности в ходе выборов

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета безопасности Киргизии с участием президента страны Садыра Жапарова состоится в пятницу в Бишкеке в связи с предстоящими в республике парламентскими выборами. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Под председательством президента Киргизской Республики Садыра Жапарова сегодня, 26 ноября, состоится заседание Совета безопасности. На заседании будут рассмотрены вопросы обеспечения общественной и эпидемиологической безопасности в период проведения предстоящих парламентских выборов, обеспечения экономической и продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также будет обсуждаться "концепция национальной безопасности Киргизской Республики". Помимо входящих в состав Совета безопасности должностных лиц, участие в заседании примет председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Киргизии Нуржан Шайлдабекова.

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной системе: 54 депутата изберут по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам.

В республике в списки избирателей внесены чуть более 3,7 млн человек. В день голосования в Киргизии и за ее пределами будут открыты около 2,5 тыс. избирательных участков. За ходом выборов будут следить около 730 международных наблюдателей, в том числе от структур СНГ и ОБСЕ.