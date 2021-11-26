Парламент Киргизии соберется на внеочередное заседание

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии соберутся в пятницу на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности двух народных избранников, в том числе бывшего спикера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"Сегодня состоится внеочередное заседание парламента. Депутаты создадут специальную комиссию для рассмотрения представления Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности Курманкула Зулушева и Асылбека Жээнбекова (парламентарии нынешнего созыва)", - заявила представитель пресс-службы.

Зулушев и Жээнбеков, который является родным братом предыдущего президента страны Сооронбая Жээнбекова и экс-спикером парламента, подозреваются в причастности к коррупции на золоторудном месторождении Кумтор, которое с 90-х годов разрабатывается канадским инвестором.

Весной нынешнего года киргизские власти ввели внешнее управление на руднике и фактически отстранили инвестора от управления месторождением, на котором ежегодно добывается 14-16 тонн золота.

Полномочия нынешнего состава киргизского парламента истекли осенью прошлого года. Но депутаты продолжают исполнять свои обязанности до сих пор, поскольку прошедшие в октябре 2020 года выборы в высший законодательный орган были признаны недействительными из-за массовых нарушений законодательства со стороны баллотировавшихся в него партий. 28 ноября в Киргизии пройдут выборы нового состава парламента.