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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян отправился в Сочи на встречу с Путиным и Алиевым

Премьер-министр Армении ранее заявил, что Ереван получил от Москвы предложения о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном и готов их утвердить

ЕРЕВАН, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу отправился с рабочим визитом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждения ситуации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Россию. В Сочи запланирована трехсторонняя встреча премьера Армении, президента РФ и президента Азербайджана. Состоится также встреча премьер-министра Николая Пашиняна и президента России Владимира Путина", - отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван получил от Москвы предложения о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном и готов их утвердить.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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