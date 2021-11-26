В Киеве сообщили, что "Украинские национальные авиалинии" заработают в 2022 году

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Национальный украинский авиаперевозчик компания "Украинские национальные авиалинии" (Ukrainian national airlines) заработает в 2022 году, когда будет осуществлен первый авиарейс. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Новая компания уже имеет первое государственное финансирование, вскоре заработает команда запуска и уже в 2022 году мы планируем осуществить первый рейс Ukrainian National Airlines - UNA", - написал он в Facebook.

В четверг министерство подписало меморандум о взаимопонимании с европейской авиастроительной компанией Airbus, которая выступит партнером в создании авиакомпании. Предполагается, что воздушный флот UNA составит до 22 самолетов этой фирмы, которые будут приобретены или взяты в лизинг. В Мининфраструктуры сообщили, что такой флот обеспечит присутствие авиакомпании как на внутренних, так и дальнемагистральных маршрутах. Между тем, отметили в ведомстве, окончательное решение будет принято по результатам изучения коммерческих предложений потенциальных партнеров

О планах создания национальной авиакомпании руководство страны ранее заявляло неоднократно. В частности, в интервью в апреле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании создать в стране укомплектованную самолетами завода "Антонов" государственную авиакомпанию. Между тем за последнее время ни один пассажирский самолет так и не был построен на мощностях "Антонова".

Авиационная отрасль Украины

На данный момент на Украине нет государственной компании, осуществляющей пассажирские авиаперевозки. В частном сегменте лидером являются Международные авиалинии Украины (МАУ), которые связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Они базируются в киевском международном аэропорту Борисполь. В 2020 году компания понесла убытки в размере 4,5 млрд гривен (более $166 млн по текущему курсу). До кризиса она выполняла около 1,1 тыс. внутренних рейсов, а также в страны Европы, СНГ, в США, Азию и на Ближний Восток и обеспечивала стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. Также действует ряд более мелких авиакомпаний, в частности Bravo Airways и YanAir.

По данным украинского регулятора в сфере гражданской авиации "Украэрорух", в 2020 году больше всего полетов в украинском небе совершила авиакомпании Turkish Airlines и МАУ. За ними следуют Белавиа, Wizz Air Hungary, Wind Rose, SkyUp, LOT, Ryanair, Azur Air Ukraine и Pegasus Airlines.