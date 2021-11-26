БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Намеченное на пятницу внеочередное заседание парламента Киргизии не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом ТАСС сообщили в организационном отделе высшего законодательного органа республики.

"Внеочередное заседание не состоялось, потому что в зал пришло мало депутатов и не было кворума", - заявила представитель отдела.

Жогорку Кенеш (Верховный совет) Киргизии 26 ноября на внеочередном заседании должен был обсудить представление генерального прокурора Курманкула Зулушева о привлечении к уголовной ответственности двух депутатов: Торобая Зулпукарова и экс-спикера Асылбека Жээнбекова, родного брата предыдущего президента страны Сооронбая Жээнбекова. Они ранее были задержаны по подозрению в причастности к коррупции, связанной с деятельностью золоторудного месторождения Кумтор.

Данный рудник с 90-х годов разрабатывается канадским инвестором. Весной нынешнего года киргизские власти ввели на нем внешнее управление и фактически отстранили инвестора от управления месторождением, на котором ежегодно добывается 14-16 тонн золота. Фигурантами дела о коррупции на Кумторе являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников, в том числе экс-руководители правительства Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев.

Полномочия нынешнего состава киргизского парламента истекли осенью прошлого года. Но депутаты продолжают исполнять свои обязанности, поскольку прошедшие в октябре 2020 года выборы в высший законодательный орган были признаны недействительными из-за массовых нарушений законодательства со стороны баллотировавшихся в него партий. 28 ноября в Киргизии пройдут выборы нового состава парламента. Примерно каждый пятый нынешний парламентарий вновь баллотируется в состав Жогорку Кенеша.