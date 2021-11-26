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Самолет с главой МИД Швейцарии на борту перенаправили в Москву

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Направлявшийся в Китай самолет с главой федерального департамента иностранных дел страны Швейцарии Иньяцио Кассисом на борту по техническим причинам был перенаправлен в Москву. Об этом сообщило в пятницу ведомство страны в своем аккаунте в Twitter.

"Из-за технических причин самолет Федерального совета, который направлялся в Китай с Иньяцио Кассисом на борту, был перенаправлен в Москву", - говорится в публикации. "Там будет осуществлена проверка на предмет того, возможно ли продолжение поездки в Китай".

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