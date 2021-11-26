СМИ: полиция в иранском Исфахане применила слезоточивый газ для разгона протестующих

ТЕГЕРАН, 26 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности в расположенном в центре Ирана городе Исфахане применили в пятницу слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что протестующие против дефицита воды вышли на улицы города и начали скандировать радикальные лозунги. При этом часть демонстрантов принялись нападать на полицию.

Больше двух недель в центральных провинциях Ирана проходят протесты в связи с дефицитом питьевой воды. С 21 ноября проводятся митинги в городе Шахре-Корд. Кроме того, 19 ноября несколько тысяч человек вышли на демонстрацию против дефицита воды в городе Исфахане, которая прошла в высохшем русле реки Заяндеруд.

В результате сильнейшей за последние несколько десятилетий засухи в Иране во многих городах страны наблюдается нехватка питьевой воды. Летом череда протестных акций в этой связи прошла в ряде городов Хузестана. При этом в ходе некоторых демонстраций имели место случаи применения неизвестными огнестрельного оружия, которые привели к нескольким жертвам и десяткам раненых.