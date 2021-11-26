МИД Индии: визит Путина в Нью-Дели придаст импульс индийско-российскому партнерству

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Запланированный на 6 декабря визит президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели имеет большое значение для развития особого индийско-российского стратегического партнерства. Об этом говорится в пресс-релизе МИД Индии, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"Визит [президента РФ] придаст импульс особому индийско-российскому привилегированному стратегическому партнерству", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что лидеры в ходе саммита "рассмотрят состояние и перспективы двусторонних отношений и обсудят пути дальнейшего углубления стратегического партнерства между двумя странами". "Саммит также даст возможность обменяться мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес", - указали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что Путин и Моди проведут первую очную встречу с ноября 2019 года, когда они участвовали в саммите БРИКС в Бразилии. С того времени лидеры провели шесть телефонных разговоров, а также ряд встреч в виртуальном формате на многосторонних саммитах. Ежегодный саммит России и Индии в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Индию 6 декабря. Ранее посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма в интервью ТАСС заявлял, что встреча Путина и Моди запланирована на декабрь 2021 года. На саммите, по его словам, ожидается заключение ряда соглашений, в том числе в оборонной сфере.