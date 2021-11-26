Зеленский назначил двух новых судей Конституционного суда

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил двух новых судей Конституционного суда вместо отстраненного им председателя этого органа Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте главы украинского государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский исполнил свой конституционный долг и назначил двух судей в состав Конституционного суда Украины на соответствующие места, которые оставались вакантными с марта этого года", - говорится в сообщении.

"По результатам проведенных <...> собеседований Владимир Зеленский определил среди них двух наиболее профессиональных: Петришина Александра Витальевича, президента Национальной академии правовых наук Украины. Грищук Оксану Викторовну, профессора Львовского национального университета им. Ивана Франко", - говорится в сообщении офиса президента Украины. Соответствующие указы Зеленский подписал 26 ноября 2021 года.

В сообщении напоминается, что в марте 2021 президент Зеленский отменил указы главы государства от 2013 года о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.