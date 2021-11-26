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Зеленский заявил, что не будет распускать Раду

Президент подчеркнул, что не видит смысла в роспуске парламента

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что не будет досрочно прекращать полномочия Верховной рады 9-го созыва. Президент подчеркнул, что не видит смысла в роспуске парламента.

"Я не буду распускать парламент, пока что ничего не меняется. Тут у меня очень простая стратегия: у меня есть обязанности - я должен думать о стабильной ситуации на Украине, и отопление домов пережить нам, показать достойно, что мы можем самостоятельно, это важно, и экономическая ситуация", - заявил он на пресс-конференции в пятницу.

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