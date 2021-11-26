Эксперт: страны Запада могут попытаться использовать выборы в Киргизии в своих интересах

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Необычно большое число наблюдателей из западных структур, которые будут работать на выборах в парламент Киргизии, указывает на то, что страны Запада могут попытаться использовать голосование в своих интересах. Такое мнение в пятницу в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил сопредседатель клуба экспертов "Пикир" Игорь Шестаков.

Специалист указал на то, что на предстоящих выборах будет работать необычно высокое число наблюдателей из стран Запада. "Фактически ЕС и США всегда были основными спонсорами этих процессов, но я заметил на этих выборах увеличение числа западных наблюдателей. Наверняка у Вашингтона есть свое видение того, как должны закончиться эти выборы. Возможно они попытаются использовать это в реализации своих внешнеполитических планов в отношении нашей республики". - продолжил аналитик.

По его словам, несколько партий, участвующих в выборах, имеют прозападную ориентацию. К их числу специалист отнес "Альянс". Партия состоит из бывших членов парламента и имеет, с точки зрения Шестакова, неплохие шансы на преодоления 5% барьера для прохождения в парламент.

Партии - фавориты

По мнению эксперта, партии "Ишеним", "Ата-Журт Кыргызстан" и "Ынтымак", поддерживающие нынешние власти Киргизии, будут фаворитами выборов в парламент, благодаря мощным кадровым и финансовым ресурсам, а также успеху на местных выборах в июле.

"Надо отталкиваться от результатов выборов, которые проходили в местные советы <...> Те партии, которые одержали победы в регионах имеют больше шансов потому что они уже прошли предвыборную борьбу, выстроили соответствующую инфраструктуру, - сказал Шестаков. - К числу партий, которые могут пройти в парламент, относятся "Ата-Журт Кыргызстан", партия "Ишеним" и партия "Ынтымак". Вот эта тройка провластных партий считается у нас фаворитами. У них есть соответствующие финансовые и кадровые возможности".

Аналитик обратил внимание на то, что сейчас в республике складывается самая тяжелая социально-экономическая ситуация за все годы независимости. Причиной тому являются энергетический кризис и коронавирус, поддерживать экономику, по словам специалиста, позволяют в первую очередь переводы от трудовых мигрантов из России. Такое положение дел, увеличивает шансы на прохождение в парламент оппозиционных партий, считает эксперт.

"В парламент, наверняка попадут партии оппозиционной направленности, которые тоже давно присутствуют на политической арене. В первую очередь я хотел бы назвать партию "Бутун Кыргызстан". Возможно появление в парламенте партии "Азаттык". В ней собрались политические тяжеловесы - бывшие спикеры парламента, экс-министры обороны, бывшие вице-премьеры и депутаты парламента", - сказал специалист.

На предстоящих выборах ожидается низкая явка, отметил специалист. Это связано как с погодными условиями, так и с отменой "формы два" - она позволяла голосовать не по месту прописки, однако, как считается, эта форма стала одним из главных инструментов нарушений на парламентских выборах в октябре 2020 года. Сейчас же, с отменой этой формы, многочисленные внутренние мигранты не смогут принять участие в выборах. Низкая явка, по мнению специалиста, увеличит шансы партий на прохождение в парламент. Эксперт предположил, что по итогу выборов в законодательный орган могут попасть до шести партий.

Кто за кого

Наличие сразу трех партий, поддерживающих власть объясняется тем, что страной сейчас руководит тандем из президента Киргизии Садыра Жапарова и председателя ГКНБ республики Камчибека Ташиева, сказал аналитик. С каждым из них ассоциируется своя партия, констатировал Шестаков. "Ата-Журт Кыргызстан" ассоциируется в первую очередь не с Жапаровым, а именно с Ташиевым. Партия "Ишеним" ассоциируется с Жапаровым, партия "Ынтымак" поддерживает в целом власть. Такое количество провластных партий связано с тем, что у нас фактически государством управляет тандем", - продолжил собеседник агентства.

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В республике в списки избирателей внесены чуть более 3,7 млн человек. В день голосования в Киргизии и за ее пределами будут открыты около 2,5 тыс. избирательных участков.