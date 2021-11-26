МИД Литвы: пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии утвердят 1 декабря

ВИЛЬНЮС, 26 ноября. /ТАСС/. Пятый по счету пакет санкций Евросоюза против Белоруссии в связи с миграционным кризисом будет утвержден 1 декабря. Об этом в пятницу в эфире национального радио LRT сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Согласно информации, которой я располагаю, санкции будут утверждены 1 декабря", - заявил он. По словам главы МИД, все ранее согласованные фигуранты санкционного списка в нем останутся. "Все, что было согласовано, остается в силе", - сказал министр.

Опасения, что из списка будет вычеркнута национальная белорусская авиакомпания "Белавиа", по его словам, не подтвердились. "Белавиа" тоже осталась среди подвергаемых санкциям субъектов", - отметил Ландсбергис.

Сообщения о том, что белорусский авиаперевозчик может быть исключен из санкционного списка, появились в СМИ на прошлой неделе. Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя эту информацию, заявил, что это было бы неправильным решением, так как "Белавиа", перевозившая среди прочего потенциальных нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, была, по его мнению, одной из виновниц возникновения миграционного кризиса.

Как заявил на прошлой неделе премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, в Минске спокойно относятся к намерению ЕС ввести новые пакеты санкций. Белорусская экономика, по его словам, успешно справляется с этим давлением.