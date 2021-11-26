Эксперт: на пресс-конференции Зеленский анонсировал часть своей программы на второй срок

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции фактически обозначил ряд пунктов своей будущей предвыборной программы, с которой пойдет на второй срок. Такое мнение в пятницу в беседе с корр. ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Зеленский в ходе пресс-конференции сделал анонсы уже второй своей избирательной кампании", - полагает эксперт. В частности, по его мнению, нынешний украинский лидер в качестве пунктов новой программы обозначил создание национальной авиакомпании и проект энергетического аудита всей страны. "Именно с этими темами Зеленский пойдет на следующие выборы", - уверен Бортник.

Эксперт полагает, что окончательное решение об участии в выборах Зеленский и его команда примут, исходя из ситуации в будущем, однако вряд ли он откажется от этого. "Для этого президента не идти на выборы - это не только политическая катастрофа, но и, возможно, правовая. Ему очень сложно будет себя защитить. Ему необходимо идти на выборы, и на парламентские тоже, чтобы хотя бы иметь такие же позиции, какие сейчас имеет [экс-президент Украины] Петр Порошенко, и быть способным себя защитить", - пояснил Бортник.

Оценивая пресс-конференцию в целом, эксперт отметил, что "президент попытался показать эмоциональность и открытость, готовность честно говорить с обществом, но на очень многие вопросы он так и не ответил по сути: много было вопросов, где у президента была искренность, но неготовность идти до конца". В результате, полагает Бортник, то, как мероприятие повлияет на рейтинг Зеленского и его партии "Слуга народа", будет зависеть от того, как пресс-марафон осветят СМИ. "Если удастся сбалансировать информационную картинку, то президент останется при своих. Я не думаю, что Зеленскому удалось сегодня информационно победить оппонентов, но у него в какой-то мере получилось показать, что он до сих пор сосредоточивает власть и способен радикальными методами решить многие политические конфликты", - заключил политолог.

Зеленский в пятницу провел пресс-конференцию, в течение пяти с половиной часов вместо трех запланированных глава государства отвечал на вопросы представителей 30 украинских и международных СМИ.