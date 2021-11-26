Кипр запретил въезд на свою территорию из восьми африканских стран

НИКОСИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр в пятницу запретили въезд на территорию острова из восьми стран, расположенных в южной части Африки - регионе, где был выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 - B.1.1.529. Об этом говорится в заявлении кипрского Минздрава, в котором указано, что данный запрет вводится уже с этой пятницы.

"Министерство здравоохранения сообщает, что с учетом данных, полученных в отношении нового варианта коронавируса SARS-CoV-2 B.1.1.529, который был первоначально обнаружен в Ботсване <...> с 26 ноября 2021 года, запрещается въезд в Республику [Кипр] любому лицу, в течение последних 14 дней до своего прибытия [на остров] либо проживавшему, либо проезжавшему через территорию следующих стран: ЮАР, Намибия, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Мозамбик, Малави и Ботсвана", - сказано в этом сообщении.

Данный запрет не распространяется на граждан Кипра и их семьи, граждан стран-членов ЕС, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, входящих в Европейскую экономическую зону, и Швейцарии, а также на граждан третьих стран, которые постоянно проживают на Кипре. Однако всем им придется, в случае возвращения из указанных восьми южноафриканских государств, за свой счет провести 10 дней на карантине в специально выделенном отеле.

Если возраст прибывших на остров не меньше 12 лет, им также необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, пройденного не ранее, чем за 72 часа до вылета на Кипр, и сдать еще один диагностический ПЦР-анализ в кипрском аэропорту. Данное требование распространяется и на вакцинированных от коронавируса граждан, а затраты на тестирование должны брать на себя сами пассажиры. На десятый день карантина у них будет взят еще один, уже третий по счету, ПЦР-тест, который на этот раз уже будет оплачен государством. Если результат третьего анализа окажется отрицательным, то тогда они смогут вернуться в свои дома, а если положительным, то карантин для них продолжится при соблюдении всех норм санитарного протокола Минздрава.

Министр здравоохранения острова Михалис Хаджипанделас в пятницу сообщил также о том, что в кипрских аэропортах будут проводиться более строгие проверки состояния здоровья пассажиров из Израиля и других стран, где был выявлен штамм B.1.1.529. Всем им придется пройти ПЦР-тест. Глава Минздрава также добавил, что на Кипре данный вариант коронавируса пока не обнаружен.

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. На текущий момент наибольшее число людей, заразившихся новым вариантом коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек. Еще четыре случая заболевания, вызванного B.1.1.529, обнаружены в Ботсване, по одному - в Гонконге, Бельгии и Израиле.