Начальник штаба обороны Британии считает РФ большей угрозой королевству, чем экстремизм

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что Россия представляет большую угрозу королевству, нежели экстремистские группировки. Такую точку зрения генерал выразил в пятницу в интервью газете Daily Telegraph.

"Мы живем в эпоху феноменальных изменений. Я думаю, что в настоящее время мир меняется сильнее и быстрее, чем во времена обеих мировых войн прошлого столетия. Когда в 2014 году я стал начальником Генерального штаба ВС, мы спорили, откуда исходит угроза - от насильственного экстремизма или от России. Тогда казалось, что от экстремизма. Но затем в 2018 году произошло нападение на семью Скрипалей в Солсбери. Стало совершенно очевидно, что Россия представляет наиболее критическую угрозу для нашей страны", - сказал Картер, который на следующей неделе покинет занимаемый им с 2018 года пост начальника штаба обороны Соединенного Королевства.

62-летний военачальник отметил, что России также "уделяется приоритетное внимание" со стороны советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивена Лавгроува. "Существует неприятная вероятность неверной оценки ситуации, нам надо следить за тем, чтобы она не вышла из-под контроля. Основной вопрос заключается в том, хотели ли они [Россия] изначально действовать так, как они действуют сейчас, или же это наша политика сдерживания побуждает их вести себя таким образом", - указал Картер, добавив, что в конечном счете "ничто не может заменить диалог, в том числе с русскими, для лучшего понимания друг друга".

Генерал подчеркнул, что, помимо России, Великобритания обеспокоена военно-политическими маневрами Китая и "внимательно наблюдает" за активностью Ирана на Ближнем Востоке.

Война в Афганистане

Картер отдельно остановился на ситуации в Афганистане, заявив, что вывод войск НАТО из страны нельзя рассматривать как символ заката стран Запада. "Русские смогли [провести] лишь 10 лет в Афганистане, а мы продержались 20 лет. С точки зрения России, было бы немудро утверждать, что Запад мертв", - сказал он.

В то же время военачальник признал, что уход НАТО из Афганистана может вызвать всплеск исламского терроризма. "Это был не тот исход, на который мы надеялись. Нужно понимать, что ряд экстремистов вдохновятся увиденным в Афганистане. Насильственный экстремизм никуда не денется от нас и причинит нам боль. В этом смысле [война в] Афганистане не помогла нам", - отметил он.

При этом Картер выразил мнение, что НАТО по-прежнему остается важным военно-политическим блоком, значимость которого может увеличиться при администрации президента США Джо Байдена. "С военной точки зрения, я вижу привязанность [США] к альянсу. В ближайшие два-три года США планируют провести значительное число учений в Европе", - указал он. Генерал также назвал большим преимуществом НАТО единство мнений стран - участников альянса по многим вопросам. "У нас есть союзники, а у России - клиенты", - считает он.

Картер покинет пост начальника штаба обороны Великобритании 1 декабря. В этой должности его сменит 55-летний адмирал Тони Радакин, который станет первым с 2001 года представителем флота в роли профессионального главы британских ВС и самого старшего военного советника министра обороны и премьер-министра.

Пересмотр британской стратегии

В марте британские власти обнародовали Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в котором среди прочего говорилось о том, что страна увеличит свой ядерный арсенал и существенно расширит военный потенциал в других областях, уделяя особое внимание космосу и киберсфере. Россия в документе названа "наиболее острой прямой угрозой Великобритании". Премьер-министр Борис Джонсон назвал этот обзор "самым глубоким пересмотром оборонной стратегии страны со времен холодной войны".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что позиционирование России как некой угрозы является для Москвы неприемлемым.