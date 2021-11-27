WSJ: США могут ограничить учения в Европе ради деэскалации на границе России и Украины

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. США могут ограничить проведение военных учений в Европе и приостановить поставки вооружений Киеву для снижения напряженности в связи с приписываемой РФ необычной военной активностью вблизи Украины. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отметила, что Вашингтон "очень серьезно относится к необычным перемещениям военных на границе России с Украиной". По ее словам, на предстоящей в Риге 30 ноября встрече министров иностранных дел стран НАТО американская сторона намерена обсудить возможные совместные шаги с целью снижения напряженности. Донфрид отметила, что для этого "имеется набор инструментов, включающий в себя широкий круг возможностей".

С одной стороны, по информации источников The Wall Street Journal, США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств противовоздушной обороны и другой военной помощи, а также расширения антироссийских санкций. Другим вероятным сценарием предусматривается то, что США займут "более настойчивую" позицию относительно соблюдения минских договоренностей.

В то же время не исключено, что Вашингтон пойдет по пути "снижения риска конфронтации с Москвой", отмечает газета. В этих целях США могут ограничить проведение военных учений в Европе, а также приостановить поставки военной помощи Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что министры иностранных дел стран НАТО обсудят на встрече в Риге "концентрацию российских сил" у границы с Украиной. В последнее время на Западе и на Украине зазвучали заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.