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Власти Киргизии исключили все возможности для фальсификации выборов

По словам президента Садыра Жапарова, предстоящие выборы станут "последним политическим событием" в стране на ближайшие пять лет

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Руководство Киргизии исключило все возможности для фальсификации результатов выборов в парламент и повторения народных волнений, которые последовали в стране после голосования в прошлом году. Об этом в субботу заявил глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Как вы знаете, у нас за последние 15 лет произошли три революции. Все революции произошли из-за того, что выборы были нечестными. То использовался административный ресурс, то другие причины были. На этот раз мы это все исключили", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, предстоящие выборы станут "последним политическим событием" в стране на ближайшие пять лет. После них власти Киргизии "займутся только экономикой".

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендуют 1,3 тыс. человек.

Парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.

Теги
КиргизияЖапаров, Садыр Нургожоевич
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