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Янукович подал иск к Раде о незаконности его отстранения от должности в 2014 году

Как заявил пресс-секретарь сына бывшего главы государства Александра Юрий Кирасир, решение депутатов можно смело переименовать в "постановление о государственном перевороте"
Виктор Янукович Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виктор Янукович
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович подал в Окружной административный суд Киева иск против Верховной рады, в котором оспаривает ее постановление об отстранении его от власти в ходе госпереворота зимой 2014 года. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь сына бывшего главы государства Александра Юрий Кирасир.

"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной рады. Четвертый президент намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", - написал он на странице в Facebook.

Кирасир напомнил, что 22 февраля 2014 года депутаты украинского парламента приняли постановление о самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов главы государства. "Это антиконституционное решение, принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими - в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами. Это постановление можно смело переименовать в "постановление о государственном перевороте", - считает Кирасир. По его мнению, в Верховной раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся.

Госпереворот в стране

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения МВД "Беркут".

Верховная рада 22 февраля 2014 года приняла постановление, в котором заявила о самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов главы государства на 25 мая 2014 года. Тогда же исполняющим обязанности президента был назначен Александр Турчинов.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраина
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