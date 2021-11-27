Эксперт заявил, что вероятность переворота на Украине не исключена

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вероятность государственного переворота на Украине не исключена, но заявление об этом со стороны президента Владимира Зеленского говорит, скорее, о его неосведомленности и неуверенности в своем положении, выглядит неумелым пиаром. Такое мнение в субботу в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, пресс-конференция в пятницу, на которой Зеленский заявил о полученной информации, что в стране 1 декабря готовится государственный переворот, а бизнесмена Рината Ахметова пытаются в него втянуть, не демонстрирует настоящей попытки предотвратить заговор.

"Обычно сначала все-таки идут аресты, а потом пресс-конференция в таких случаях. А здесь - пресс-конференция и без арестов. То есть выглядит это скорее неумелым пиаром, а не умелым подавлением государственного переворота", - пояснил он.

Подготовка к отчаянному шагу

По мнению эксперта, слова Зеленского говорят, что у президента Украины "есть ощущение, что его собираются сместить". "И это ощущение имеет под собой определенные основания, потому что он вызвал последними своими действиями и, самое главное, бездействием по многим вопросам недовольство со стороны главных сил, на которые он, по идее, должен опираться - это украинские олигархи и украинские военные. Поэтому он чувствует, что дело для него может кончиться плохо", - отметил он.

Жарихин не исключил и возможности, что Зеленский все же введет на Украине военное положение, хотя на пресс-конференции заявил об отсутствии планов на это.

"Он, безусловно, не располагает конкретными данными, о которых объявил, но при этом пытается вот таким образом предотвратить возможные действия по своему смещению. Кстати, и истерика по поводу "неминуемого российского наступления", и "неминуемого 1 числа государственного переворота" может быть подготовкой к последнему отчаянному шагу - объявлению военного положения", - пояснил он.

При этом эксперт считает, что введение военного положения вряд ли чем-то поможет Зеленскому. Он привел в пример предыдущего президента Украины Петра Порошенко, который прибегал к этой мере, но никаких ощутимых результатов это не принесло. "И Зеленскому это вряд ли что-то даст. Но надо же бороться до конца, использовать все методы, в том числе и те, которые не дадут результата. Отдавать власть-то не хочется", - отметил Жарихин.

Госпереворот не исключен

Политолог считает, что госпереворот на Украине действительно может случиться, но зависит это не столько от украинских политиков, сколько от их "кураторов" на Западе. "Такая вероятность есть, но тут надо понимать, что как Зеленский все свои шаги сверяет со спонсорами политического процесса на Украине, так и нынешняя оппозиция без, по крайней мере, нейтрального отношения кураторов действовать не будет", - пояснил он.

При этом, по мнению эксперта, определенности по поводу дальнейшей карьеры Зеленского на Западе пока нет.

"Ситуация у него непростая, конечно. Я думаю, пока что там, где принимаются решения, - за океаном - есть разные группы. Одни считают, что с возможными "заданиями начальства" Зеленский не справится, и надо более крепкого человека ставить, <...> другие считают, что "вроде бы мальчик старается". Думаю, такая неопределенность в центре принятия решений заставляет Зеленского нервничать, собирать пресс-конференцию. Но, кстати, это заставляет нервничать и другую сторону. Я думаю, неслучайно в это же время Порошенко встречался с послами "семерки" (Группы семи (G7) - прим. ТАСС)", - отметил он.

Арест Ахметова маловероятен

По мнению Жарихина, несмотря на громкие заявления Зеленского, ждать ареста Ахметова не стоит, потому что такой возможности президенту не дадут.

"Чтобы арестовать самого Ахметова, надо, чтобы силовые структуры были полностью на стороне Зеленского. А я думаю, что это не совсем так. И если домашний арест [главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора] Медведчука еще как-то прошел, то арест Ахметова вряд ли случится. Он не сможет этого сделать. И я думаю, он это понимает, иначе не была бы перевернута последовательность действий", - пояснил эксперт.

Он отметил, что заявления Зеленского, в частности, о том, что на организацию переворота предполагается привлечь $1 млрд, говорят, скорее, о том, что никакой серьезной информацией о готовящемся перевороте президент не обладает.

"Ну это смешно - рассказывать, что за свое участие в заговоре человек, который имеет около $15 млрд, получил $1 млрд. Несерьезно все это выглядит", - пояснил эксперт.