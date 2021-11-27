Госдеп пытается заблокировать инициативу о санкциях за сертификацию "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США пытается убедить демократов в Сенате заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начался 1 октября), предполагающую введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в субботу газета The Hill .

По сведениям издания, администрация президента США Джо Байдена "опасается более жестких действий по проекту, поскольку боится вызвать недовольство Германии, являющейся важным европейским союзником в борьбе с изменением климата и с целью ограничения растущего влияния Китая в мире".

По словам источников газеты, госсекретарь США Энтони Блинкен "призывает сенаторов из числа демократов заблокировать поправки, представленные сенаторами Джимом Ришем (от штата Айдахо), который является старшим республиканцем в комитете по иностранным делам Сената, и Тедом Крузом (республиканец от штата Техас) о введении санкций против "Северного потока - 2". "Эти поправки также предполагают введение санкций в отношении компаний, участвующих в проверках и сертификации газопровода, что необходимо сделать перед его введением в эксплуатацию", - говорится в материале.

"Многим из нас кажется, что они создают процедурные затруднения, чтобы избежать голосования, представляющего политические сложности. Демократы очень нервничают из-за вопроса о голосовании по "Северному потоку - 2", поскольку при предыдущей администрации все они выступали против него, а после прихода к власти Байдена расчеты стали другими", - приводятся в публикации слова источника в Сенате. По его словам, "несколько сотрудников администрации активно выступали против голосования по "Северному потоку - 2".

По сведениям газеты, Риш и Круз "продолжат добиваться проведения голосования". "Риш на прошлой неделе выступил против дальнейшей работы по проекту оборонного бюджета без этой поправки", - отмечает издание.

Американский журнал Foreign Policy в среду сообщил о том, что администрация Байдена предпринимает меры с целью исключения из проекта оборонного бюджета поправок, предполагающих введение санкций против германских структур, связанных с "Северным потоком - 2".

Санкции в проекте оборонного бюджета

Палата представителей Конгресса США в конце сентября одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год в объеме $778 млрд. В документ были включены антироссийские законодательные инициативы, в том числе касающиеся "Северного потока - 2".

Сенат, как ожидается, рассмотрит свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от одобренной в нижней палате. В нем также уже есть поправки, предполагающие введение рестрикций, связанных с "Северным потоком - 2". После одобрения документа сенаторами будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего его направят на подпись главе государства.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.