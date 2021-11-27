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Глава МИД Украины счел "вопросом времени" членство в ЕС и НАТО

По мнению Дмитрия Кулебы, ЕС в ближайшие годы не сможет пообещать стране членство, "но юридически и экономически" Украина будет сближаться с ЕС

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что республика со временем станет членом Евросоюза и НАТО. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовала в субботу немецкая газета Die Zeit на своем сайте.

"Членство Украины в обоих альянсах - вопрос времени. Потому что мы являемся естественной частью европейского и трансатлантического сообщества. Мы полностью понимаем, что существует определенный скептицизм по поводу расширения ЕС на восток", - сказал он.

По мнению Кулебы, ЕС в ближайшие годы не сможет пообещать стране членство, "но юридически и экономически" Украина будет сближаться с ЕС.

Правительство Германии ранее неоднократно заявляло, что членство Украины в западных сообществах не значится в повестке дня.

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