В Киргизии заявили, что ситуация в стране в день выборов находится под контролем

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Оперативная ситуация в Киргизии в день парламентских выборов под контролем правоохранителей, поводов для беспокойства нет. Об этом в воскресенье сообщил секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

"В настоящее время наши правоохранительные органы на 100% готовы к обеспечению общественной безопасности во время выборов. Будет обеспечена общественная безопасность, порядок, будут пресечены все попытки противоправных действий. <...> У нас оперативная ситуация в стране полностью под контролем и нет никаких поводов для беспокойства, все проходит в штатном режиме", - сообщил Иманкулов.

В последние два дня перед выборами в Жогорку Кенеш (парламент) было зафиксировано увеличение числа попыток подкупа избирателей, заявил Иманкулов.

"За последние день-два мы наблюдаем увеличение [числа] попыток подкупа избирателей", - сказал Иманкулов.

По его словам, также были задержаны несколько чиновников, пытавшихся использовать административный ресурс в пользу отдельных кандидатов. "Я призываю людей не продавать голоса за 2-3 тысячи сомов ($24-35)", - продолжил секретарь Совбеза, который одновременно возглавляет республиканский штаб по оказанию содействия в организации и проведении парламентских выборов.

"Никто не имеет права говорить, за кого вы должны голосовать, а за кого нет", - отметил он. По его мнению, прошедшие путем нарушений закона в новый состав парламента депутаты "не смогут хорошо работать" в интересах народа.

В воскресенье в Киргизии проходят парламентские выборы. Участки открылись в 08:00 (05:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (17:00 мск). Депутаты будут избраны по смешанной системе: 54 - по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендуют 1,3 тыс. человек.

Парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.