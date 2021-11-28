Явка на парламентских выборах в Киргизии за два часа голосования составила 2,91%

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Явка избирателей на проходящих в воскресенье парламентских выборах к 10:00 (07:00 мск) составила 2,91%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК.

По данным Центризбиркома, в Бишкеке активность избирателей составила 2,81%, во втором по величине городе Оше - 3,45%, что является наивысшей явкой среди всех избирательных округов.

На парламентских выборах в октябре 2020 года, результаты которых были впоследствии аннулированы, явка на 10 часов по местному времени составила 6,72%.

В воскресенье в Киргизии проходят парламентские выборы. Участки открылись в 08:00 (05:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (17:00 мск). Депутаты будут избраны по смешанной системе: 54 - по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендуют 1,3 тыс. человек.

В день выборов в Киргизии и за ее пределами открыты почти 2,5 тыс. избирательных участков, в том числе 59 за пределами страны, включая 21 в России. В списки избирателей внесены около 3,7 млн человек.

Парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.