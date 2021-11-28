Четыре оппозиционные партии, по первым данным ЦИК, проходят в парламент Киргизии

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Четыре оппозиционные партии проходят в парламент Киргизии, согласно данным ЦИК с 67% участков.

Представители 10 политических партий могут войти в состав парламента республики седьмого созыва, свидетельствуют первые данные, поступившие в Центризбирком республики с избирательных участков.

Необходимые барьер в 5% пока преодолевают 10 политических партий. Партия "Ата-Журт - Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") лидирует на выборах в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии, набирая 29,76% голосов после подсчета данных с 65,04% участков. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ЦИК республики. Второе место занимает "Ишеним" ("Доверие") с 24,54% голосов, третьей идет "Ынтымак" ("Гармония") - 20,38%.

Мажоритарный кандидат на парламентских выборах в Киргизии, сын экс-президента Сеидбек Атамбаев лидирует в своем округе с 22% голосов, свидетельствуют данные с 65% участков округа. По информации ЦИК, вторым в 25-м Аламудунском округе идет Баарына Карши с 18,79% голосов. Всего от округа баллотировались 11 кандидатов.

О выборах в Киргизии

В Киргизии на выборах используются электронные избирательные урны, которые после завершения голосования автоматически передают информацию о результатах на центральный сервер. Но речь идет лишь о предварительных данных, официальные итоги подведут на основе традиционного подсчета протоколов.

В воскресенье в Киргизии прошли парламентские выборы, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 мск). На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.