В Литве заявили, что надеяться на скорое разрешение миграционного кризиса не приходится

ВИЛЬНЮС, 28 ноября. /ТАСС/. Надежд на то, что миграционный кризис у границ стран - членов Евросоюза с Белоруссией близок к разрешению, у Литвы нет. Об этом в воскресенье на пресс-конференции с участием находившихся в Вильнюсе с визитом генсека НАТО Йенса Столтенберга и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Рассчитывать на разрешение миграционного кризиса в ближайшее время трудно, ситуация непредсказуемая", - сказал он.

По мнению главы государства, белорусские власти, которых Запад обвиняет в искусственном провоцировании миграционного трафика к границам ЕС, не намерены останавливаться. "Режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и поддерживающие его силы продолжат тестирование единства стран Запада на готовность дать должный отпор миграционному кризису", - утверждал он.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. С августа литовские пограничники и силовые структуры начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 7,5 тыс. человек. После этого мигранты стали пытаться попасть в Латвию и Польшу.