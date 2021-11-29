Мадуро назвал наблюдателей от ЕС на выборах в Венесуэле шпионами

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноября. /ТАСС/. Делегация наблюдателей от Евросоюза прибыла в Венесуэлу с целью шпионажа, а не для мониторинга региональных выборов, которые прошли 21 ноября. Об этом заявил в воскресенье президент республики Николас Мадуро.

"Делегация шпионов из ЕС не нашла ни одного повода для критики избирательной системы. <...> Это была делегация шпионов, а не международных наблюдателей. Они свободно перемещались по стране, собирая шпионские сведения об общественной, экономической и политической жизни", - сказал глава государства во время выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По мнению Мадуро, наблюдатели от ЕС "приехали как враги" и "пытались запятнать безукоризненный и демократический избирательный процесс, но не смогли".

21 ноября в Венесуэле прошли региональные и муниципальные выборы, в ходе которых граждане страны определяли будущих глав местной исполнительной власти и членов законодательных собраний. По данным Национального избирательного совета, правящая коалиция получила губернаторские посты в 20 из 23 штатов, а оппозиционный альянс "Блок демократического единства" - в двух.