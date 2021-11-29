Сингапур отменил планы по открытию свободного въезда для жителей стран Ближнего Востока

СИНГАПУР, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Сингапура отложили на неопределенный срок открытие так называемого коридора для вакцинированных путешественников с Катаром, ОАЭ и Саудовской Аравией в связи с угрозой распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает в понедельник телеканал CNA со ссылкой на данные Минздрава.

"Данный шаг, - пояснили в ведомстве, - связан с их близостью как главных транспортных узлов к наиболее пострадавшим от нового штамма государствам - Ботсване, Зимбабве, Лесото, Мозамбику, Намибии, ЮАР, Эсватини". В министерстве также отметили, что другие ограничительные меры для ближневосточных стран будут объявлены позднее.

Правительство Сингапура ранее заявило, что с 6 декабря планировалось запустить практический свободный, бескарантинный въезд для жителей этих трех государств. Главным условием было наличие вакцин против коронавируса, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также отрицательные результаты двух ПЦР-тестов. Коридор для вакцинированных путешественников Сингапур установил примерно с 20 странами.

На прошлой неделе ВОЗ обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.