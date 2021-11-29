Глава миссии СНГ заявил, выборы в парламент Киргизии прошли по демократическим принципам

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Выборы в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) Киргизии прошли в соответствии с демократическими принципами и конституцией республики. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Волков.

"Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводу о том, что выборы 28 ноября 2021 года проведены в соответствии с конституцией и конституционным законом о выборах президента Кыргызской Республики и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, прошли на альтернативной основе, были открытыми и прозрачными и отвечали общепризнанным принципам демократических выборов", - сказал он.

Волков отметил, что процесс голосования соответствовал киргизскому законодательству, "проходил в спокойной обстановке, организованно и спокойно". "В своих отчетах наблюдатели СНГ отметили незначительные нарушения, которые, по мнению миссии, не могли повлиять на результат", - подчеркнул он.

Волков добавил, что члены миссии в день голосования посетили около тысячи избирательных участков.

В воскресенье в Киргизии прошли парламентские выборы, участки закрылись в 20:00 (17:00 мск). На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. Результаты предыдущих выборов, проведенных осенью 2020 года, были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями законодательства. Подведение итогов голосования тогда закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.