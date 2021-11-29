Суд в Киргизии арестовал подозреваемых в подготовке государственного переворота

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Первомайский районный суд в Бишкеке заключил под стражу подозреваемых в подготовке к насильственному захвату власти. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда республики.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 27 ноября 2021 года в отношении подозреваемого Быкытбека Жетигенова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 26 января 2022 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ (Госкомитета нацбезопасности) Кыргызской Республики", - заявила представитель пресс-службы

По ее словам, аналогичная мера пресечения избрана судом в отношении еще восьмерых фигурантов данного дела.

25 ноября в ГКНБ сообщили, что спецслужбой совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране. По данным комитета, группа лиц планировала организацию провокаций и дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов 28 ноября с последующим насильственным захватом власти. По версии следствия, в руководство этой группы входят депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники.