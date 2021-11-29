Посол Украины назвал свою страну "главным театром действий" во время Второй мировой

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал территорию своей страны "главным театром действий" во время Второй мировой войны. С таким утверждением он выступил в письме на имя председателя Фонда "Певческая академия Берлина" Георга графа цу Кастель-Кастель в связи с отказом от участия в торжественном концерте по случаю 20-летия передачи ФРГ архива Себастьяна Баха. Документ дипломат опубликовал в понедельник в своем Twitter.

Архив нот композитора был передан при президентстве Леонида Кучмы тогдашнему правительству Герхарда Шрёдера. Мельник указал в письме, что его материальная стоимость "превышает десятки млрд евро".

"В этой связи я хочу напомнить, что Украина была главным театром действий во время Второй мировой войны", - написал дипломат. При этом, по утверждению Мельника, его родина "в период между 1939 и 1944 годом была занята вермахтом и полностью разорена". Он заявил в письме, что во время оккупации Германией "были полностью уничтожены более 700 городов и 28 тыс. деревень" современной Украины.

Посол пишет, что за этот период "свыше 46 млн архивных дел и 50 млн книг пропали бесследно". "В общей сложности 73% - то есть почти три четверти - всех потерь в культурных ценностях СССР выпадают на Украину", - утверждается в письме дипломата. Он заявил, что правительство Германии до сих пор отказывается восполнить эти потери в виде компенсации. "Эта позиция очень разочаровывает", - пишет Мельник. Посол утверждает, что ФРГ "просто игнорирует" создание, в частности, "фонда компенсации последствий войны". По его мнению, "еще ужаснее" выглядят усилия Берлина в свете "исторической ответственности за преступления нацистов" в поддержке стремления Киева вступить в ЕС.