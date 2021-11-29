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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Британия намерена задействовать все ресурсы, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие

По словам главы МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс, власти страны хотят, чтобы Иран присоединился к первоначальному Совместному всеобъемлющему плану действий

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании оставляют за собой право использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Об этом в понедельник заявила глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

"Мы полностью привержены цели не допустить разработки Ираном ядерного оружия. Мы рассматриваем все возможности. Сегодня в Вене начинаются переговоры. Мы хотим, чтобы Иран присоединился к первоначальному Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), это очень важно. Мы хотим, чтобы переговоры принесли результат. Но если они не увенчаются успехом, то мы можем рассмотреть все имеющиеся у нас возможности", - сказала руководитель британского внешнеполитического ведомства, слова которой приводит агентство PA.

Соответствующие высказывания были сделаны Трасс на пресс-конференции по итогам подписания меморандума о взаимопонимании между Великобританией и Израилем, который предполагает углубленное сотрудничество двух стран в области обороны, кибербезопасности, торговли, науки и обмена технологиями сроком на ближайшие десять лет.

29 ноября в Вене начинается седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе, который был прерван в июне из-за выборов в Иране и формирования там нового правительства. Этот документ был подписан с Тегераном в 2015 году пятью постоянными представителями Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий американский президент Дональд Трамп в 2018 году решил разорвать сделку, однако нынешний лидер США Джо Байден неоднократно выражал готовность ее восстановить. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу.

Теги
ИранВеликобританияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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