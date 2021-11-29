Гутерриш призвал не позволить омикрон-штамму вновь "закрыть" мир

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что лучше усилить меры контроля за распространением омикрон-штамма коронавируса, но не позволить ему снова остановить международные поездки и экономическое взаимодействие.

"Я призываю правительства всех стран рассмотреть возможность дополнительного тестирования путешествующих, наряду с другими возможными и эффективными мерами, чтобы избежать рисков заражения и при этом позволить сохранить возможность поездок и экономического взаимодействия", - сказал он в обращении, распространенном в понедельник его секретариатом.

Гутерриш указал, что неправильно наказывать ЮАР за обнаружение омикрон-штамма, устраивая ее блокаду. "Я приветствую действия правительства, ученых и медиков ЮАР за их быстрые действия", - добавил он.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что новые штаммы появляются из-за низкого уровня вакцинации. "Но народы Африки нельзя винить за то, что доступность вакцин там на удручающе низком уровне, и нельзя наказывать за обнаружение новой информации и ее быструю передачу всему миру", - отметил Гутерриш.

На прошлой неделе ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. В ЮАР выявлено наибольшее число инфицированных - около 150 человек. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Малави, Мозамбиком, Намибией и Эсватини.